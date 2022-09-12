Неврологи вынесут вердикт, сможет ли медведь с Диксона полноценно жить Ветврач Высоких: неврологи вынесут вердикт, сможет ли медведь с Диксона полноценно жить

Фото: radionovasg/t.me/Светлана Радионова

Раненый медведь из Диксона

Сейчас специалисты не могут дать однозначный ответ, будет ли в будущем нормально передвигаться медведь с острова Диксон, сообщила «Радио 1» ветеринарный врач Московского зоопарка Анастасия Высоких. У животного выявили огромное количество патологий: множественные огнестрельные ранения в голову, грудь и позвоночник. Сейчас задача врачей узнать, насколько свежи травмы и совместимы ли они с полноценной жизнью.

Никаких прогнозов сейчас дать не можем — непонятно, насколько свежа травма. Она сможет быть связана и с ранением, и с падением с высоты, и с ударом от транспортного средства, что привело к потере чувствительности нервов, отвечающих за работу лап. Для той же собаки, например, есть разные функциональные тесты, которые позволяют определить состояние животного, а для медведя нет. Надеемся на вердикт неврологов по поводу его двигательной активности, — заключила Высоких.

Врач также утверждает, что белый медведь чувствует себя хорошо, но у него спонтанные мочеиспускание и дефекация — скорее всего, он эти процессы не контролирует. Жить это ему пока не мешает.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила, что московские врачи не будут усыплять раненого медведя с Диксона. По ее словам, животное идет на поправку, специалисты продолжат лечить его, а сотрудники Московского зоопарка будут оказывать ветеринарам поддержку.

Впервые о пострадавшем медведе стало известно 3 сентября. Его нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, на него напали браконьеры. Животное перевезли в Норильск, а после доставили в Москву. Директор столичного зоопарка Светлана Акулова пообещала, что для выздоровления медведя будет сделано все возможное.