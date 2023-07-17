Невролог рассказала об опасной офисной привычке Невролог Бекмурзаева назвала офисную привычку сидеть «нога на ногу» опасной для позвоночника

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Изначально позвоночник человека с его физиологическими изгибами и мышечным корсетом был создан для ходьбы и бега и не приспособлен для длительного сидения, а если сидеть в позе «нога на ногу», то статическая нагрузка на позвоночник увеличивается вдвое, рассказала в беседе с РИАМО врач-невролог Замира Бекмурзаева. По ее словам, такая поза, распространенная, в частности, у многих офисных работников, значительно ухудшает осанку.

Изменяется ось позвоночника, плечи выступают вперед, корпус наклоняется вперед, нижняя часть позвоночника искривляется. Со временем появляются <...> протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, спондилез, спондилоартроз, мышцы спины перенапрягаются, что сопровождается болями, скованностью, а иногда ограничением движений в нижней части спины, — подчеркнула врач.

Кроме того, по словам специалиста, у любителей закинуть ногу на ногу происходит сдавление малоберцовых нервов, сопровождающееся развитием синдрома, при котором ослабевают мышцы, отвечающие за разгибание стопы, поэтому стопа «висит».

Невролог посоветовала людям с «сидячей работой» стараться избегать этой позы, а также чаще менять свое положение, больше двигаться, следить за осанкой, почаще вставать из-за компьютера и разминаться.

Выберите несколько комфортных поз для себя и чередуйте их для организма без последствий. <...> Совершайте регулярные пешие прогулки, занимайтесь плаванием, скандинавской ходьбой, умеренно тренируйтесь в спортзале, и вы заметите, как качественно улучшится ваша жизнь, — порекомендовала эксперт.

Ранее врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, что образ жизни считается малоподвижным, если человек в день проходит менее пяти тысяч шагов. Специалист подчеркнул, что гиподинамия оказывает негативное влияние на здоровье, поэтому необходимо проходить в день 10 тысяч шагов.