Невролог рассказала, о чем могут свидетельствовать покалывания в пальцах Невролог Фролова: покалывание в пальцах может говорить о туннельном синдроме

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Покалывание в пальцах, или парестезия, может говорить о наличии туннельного синдрома, предупредила врач-невролог Анастасия Фролова. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что при этом заболевании происходит сдавливание нерва. Явление характерно для пианистов и людей, которые много печатают на клавиатуре.

Самый частый пример туннельного синдрома — синдром карпального канала. Это явление характерно для пианистов и людей, которые много печатают и сгибают руки в запястьях. Такое положение приводит к тому, что в этой области сдавливается срединный нерв, это приводит к боли, нарушениям чувствительности и покалыванию в области пальцев, — пояснила врач.

Кроме того, покалывание возникает при очень большой грыже в плечевом сплетении. Фролова отметила, что для данной проблемы также характерны нарушение чувствительности, снижение силы в руках и боли. По ее словам, реже парестезия свидетельствует о воспалении, повреждении и инфаркте нерва. Причинами покалывания в обеих руках одновременно могут быть диабет, дефицит витамина В12 и некоторые инфекции.

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