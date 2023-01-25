Невролог рассказала, какие книги полезно читать детям и подросткам Невролог Квилинская посоветовала читать детям дошкольного возраста сказки и фольклорную литературу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Детям до наступления школьного возраста лучше всего читать сказки и фольклорную литературу, сказала в разговоре с NEWS.ru невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская. Она объяснила, что такие произведения учат малышей социализации, такту, правилам общения, терпению и наблюдательности. По словам доктора, для детей более старшего возраста и для подростков подойдут книги юмористического характера, детективы, фантастика и приключения.

Такие сочинения снимают тревожность учат общению, расширению границ. Кроме того, они тренируют внимание усидчивость и наблюдательность, — заключила Квилинская.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что родителям важно изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций, им ни в коем случае нельзя критиковать и ставить ультиматумы. По ее словам, взрослые часто забывают, что к подростку нужно относиться не как к ребенку, но при этом важно проявлять понимание, сочувствие и принятие.

Когда ребенок достигает подросткового возраста, часто родители начинают разочаровываться в ребенке и в себе, заметила Наумова. Здесь самое время отделить успехи ребенка от собственных и спокойно решать появившиеся трудности, посоветовала психолог.