Невролог рассказала, как восстановить режим после новогодних праздников

https://static.news.ru/photo/0b54d5c6-50ad-11eb-8ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look press

Невролог-сомнолог Елена Царёва поделилась советами, которые помогут вернуться к привычному графику жизни после длинных январских праздников.

Первое, с чего рекомендует начать специалист — это обозначить для себя фиксированное время пробуждения.

Желательно сохранить его сразу после Нового года, то есть после празднования встать в то же время, что и обычно — это очень серьёзно поможет, — приводит слова эксперта Lenta.Ru.

При этом, считает сомнолог, можно компенсировать недосыпы лёгким дневным сном или наоборот — накопить усталость к вечеру, чтобы без проблем своевременно заснуть ночью. По подсчётам эксперта, на каждый час смещенного графика придётся потратить около суток на обратную переадаптацию организма.

Пищеварение может меняться: те, кто не высыпается, больше склонны к тому, чтобы переедать вечером вредной пищи, — добавила Царёва.

Как ранее сообщал NEWS.ru, заслуженный врач РФ и сенатор Татьяна Кусайко дала рекомендации относительно рациона питания в новогоднюю ночь и праздничные дни.