Невролог рассказала, как оказать первую помощь при сотрясении мозга Невролог Квилинская: при сотрясении мозга пострадавшего нужно положить на бок

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Если человек получил сотрясение мозга и потерял сознание, его необходимо положить на бок, чтобы рвота не попала в дыхательные пути, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-невролог Виктория Квилинская. Она добавила, что если пострадавший остался в сознании, его нужно оставить лежать на спине с приподнятой головой. Специалист подчеркнула, что при сотрясении мозга в любом случае необходимо вызывать скорую помощь.

Если есть открытая рана, ее необходимо перевязать, если человек без сознания, его надо положить на бок, чтобы не было аспирации рвотных масс. Если человек в сознании, то оставить его на спине, но с приподнятой головой, при этом необходимо следить за дыханием и сердцебиением. И обязательно вызывайте скорую помощь, — сказала врач.

Ранее Квилинская рассказала. что после перенесенного сотрясения мозга могут быть осложнения в виде изменения характера. Она напомнила, что признаками сотрясения мозга прежде всего являются потеря сознания, головная боль, головокружение, тошнота, потеря памяти. По ее словам, сотрясение делится на три степени. Первая — это легкий обморок, после которого уже через 20 минут человек чувствует себя нормально. При второй степени дольше 20 минут сохраняется плохое самочувствие с периодической потерей сознания и рвотой. При третьей степени наблюдается потеря сознания на длительный промежуток времени с потерей памяти.