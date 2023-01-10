Невролог рассказала, с какими заболеваниями помогает справиться плавание Невролог Семенова рассказала, что плавание помогает унять суставные боли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Облегчить боли при суставных проблемах и межпозвоночной грыже могут занятия плаванием, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова. По ее словам, упражнения в воде расслабляют мышцы и опорно-двигательный аппарат. Плавание будет полезно людям с остеохондрозом, а также при дегенеративных изменениях и протрузиях дисков.

При любых заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при дорсопатиях (болях в спине), связанных с дегенеративными изменениями, протрузиями дисков, грыжей диска, при суставных проблемах, коксартрозе, гонартрозе пациентам показано плавание. Во время плавания пациенты не чувствуют тяжести своего тела, им проще справиться с болевыми синдромами и мышечным сопротивлением, расслабляются мышцы, боль стихает, отсутствует нагрузка на опорно-двигательный аппарат, укрепляются мышцы и связки, — заявила невролог.

По словам Семеновой, регулярные тренировки помогают избавиться от лишнего веса и улучшают лимфоотток. После плавания у человека укрепляется мышечных каркас, расслабляются спазмированные мышцы и улучшается самочувствие, добавила она.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее рассказал, что в бассейне или аквапарке люди могут заразиться инфекциями из-за нарушения требований ухода за бассейном и несоблюдения посетителями правил гигиены. Он указал, что часто граждане не принимают душ перед плаванием или могут испражниться в сам бассейн.