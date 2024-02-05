Невролог рассказал о резко «помолодевшем» инсульте Невролог Сутормин: инсульт у людей молодого возраста уже не вызывает удивления

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В последние два года в Подмосковье произошло резкое «омолаживание» инсульта, рассказал в беседе с «Радио 1» главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин. По его словам, 30—40-летние пациенты с таким диагнозом уже не вызывают удивления.

Инсульт в 30–40 лет уже не вызывает удивления. Когда я 20 лет назад начинал работать с инсультами, для нас было обычной ситуацией инсульт в 80–90 лет, — отметил врач.

Он добавил, что сейчас в Московской области ежемесячно диагностируют около 3–3,2 тысячи геморрагических и ишемических инсультов. При этом невролог указал, что четыре из пяти случаев инсультов можно предотвратить или существенно уменьшить их риск. В связи с этим в ходе диспансеризации врачи стараются выявлять у молодых пациентов такие «предвестники» инсультов, как бляшки в брахиоцефальных артериях и нарушения сердечного ритма.

Как подчеркнул Сутормин, мерами профилактики инсульта являются правильное питание и контроль веса, умеренные занятия спортом, отказ от алкоголя и табакокурения. Кроме того, важно контролировать уже имеющиеся хронические заболевания, в том числе артериальную гипертензию, нарушения ритма сердца, сахарный диабет и другие нарушения обмена веществ, а также эндокринные заболевания. При этом медик напомнил, что лечить заболевание на ранних стадиях гораздо проще, поэтому важно вовремя проходить диспансеризацию.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что риск сгущения крови и образования тромбов возрастает, если пить мало воды. По словам специалиста, тромб может в любой момент оторваться, попасть в критически значимый сосуд и закупорить его, что может привести к инфаркту или инсульту.