Невролог раскрыла, как укрепить память Невролог Чудинская: здоровый сон поможет укрепить память

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Здоровый сон важен для укрепления памяти, рассказала врач-невролог Галина Чудинская. В разговоре с Lenta.ru специалист отметила, что следует спать не менее семи-восьми часов, соблюдать распорядок дня и избегать возбуждающих факторов перед отдыхом. Так, стоит отказаться от алкоголя и кофеина и отключить гаджеты.

Необходимо спать не менее семи-восьми часов в сутки, придерживаться режима сна и бодрствования, избегать перед сном возбуждающих факторов, — пояснила врач.

Также для работы мозга нужно полноценное питание. Чудинская советует включить в рацион орехи, семена, чернику, малину, жирную рыбу, яйца и зеленый чай. Кроме того, укрепить память можно с помощью физических активностей. Врач уточнила, что спорт снижает уровень стресса, улучшает кровоснабжение, стимулирует рост нейронов. Рекомендуется выполнять упражнения не менее 30 минут три-пять раз в неделю.

Для тренировки памяти подойдут специальные упражнения, например, игра в анаграммы, решение кроссвордов, логические головоломки. Для лучшего запоминания используют метод локи. Чудинская в качестве примера использования этого способа привела поход в магазин. Перед тем, как выйти из дома, нужно представить все продукты из списка покупок в виде неожиданных ассоциаций, а уже в супермаркете вспоминать все в деталях.

Специалист по нейрофитнесу Николай Ягодкин ранее предупредил, что ежедневная рутина и отсутствие ярких впечатлений оказывают разрушительное влияние на мозг. По его словам, мозг развивается тогда, когда человек изучает новое.