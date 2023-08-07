Невролог раскрыл способы избавиться от нервного тика Невролог Сибагатуллин посоветовал для избавления от нервного тика отказаться от кофе

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Чтобы избавиться от нервного тика, нужно сократить употребление возбуждающих напитков, посоветовал врач-невролог Руслан Сибагатуллин. В разговоре с РИАМО он порекомендовал как можно реже пить крепкий чай, кофе и энергетики. Кроме того, следует больше отдыхать и высыпаться.

Для того чтобы избавиться от затянувшегося нервного тика необходимо сократить употребление возбуждающих напитков, таких как крепкий чай, кофе, энергетики. Важно полноценно отдыхать и высыпаться, — пояснил специалист.

По словам невролога, также необходимо снизить нагрузку на глазные яблоки. Для этого нужно делать перерывы в работе за компьютером и смартфоном. Сибагатуллин порекомендовал выполнять упражнения на расслабление мышц глазных яблок. Кроме того, стоит добавить в рацион продукты, богатые витаминами группы В и магнием, например сухофрукты, бананы, зерна и крупы. Если нервный тик происходит регулярно, то следует сдать анализ крови на концентрацию магния и витаминов В1, В6, В12.

Врач-невролог Инна Малыгина ранее предупредила, что длительное управление автомобилем может привести к мигреням и нервному тику. По ее словам, чтобы избавиться от этих проявлений, нужно полноценно отдохнуть.