Невролог рассказал о связи прививок и аутизма Невролог Довбня: вакцина не приводит к увеличению случаев аутизма

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Исследования подтверждают, что ни одна вакцина не приводит к увеличению количества случаев аутизма, рассказал РИАМО невролог Святослав Довбня. По его словам, связь между проведением всех типов вакцинации с аутизмом отсутствует.

Доказано также, что вакцины не влияют на степень тяжести аутизма или траекторию развития ребенка, не имеют влияния на время проявления симптомов аутизма. Количество применяемых вакцин не увеличивает частоту встречаемости аутизма, как и консерванты, используемые в различных вакцинах, — отметил невролог.

Врач подчеркнул, что в семьях, где есть привитые и непривитые дети, аутизм встречается одинаково часто. Он добавил, что расстройство аутистического спектра бывает не только у детей, оно остается с человеком на протяжении всей жизни.

С каждым годом все больше людей во взрослом возрасте узнают о своем диагнозе. Специалист рассказал, что человек, который испытывает трудности, соответствующие признакам аутизма, может обратиться за помощью уже во взрослом возрасте, если раньше не знал о причине своих затруднений.

Ранее психиатр Максим Пискунов раскрыл, как выявляют аутизм у ребенка. У аутизма есть два основных симптома — нарушение социального взаимодействия и ограниченный круг интересов.