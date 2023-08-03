Невролог предупредила об опасности вздрагиваний при засыпании Невролог Богомолова: вздрагивания при засыпании могут указывать на опухоль

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Частые вздрагивания при засыпании могут указывать на наличие у человека злокачественных опухолей, эпилепсии или на развитие синдрома навязчивых движений, предупредила врач-невролог Олеся Богомолова. Она пояснила «Москве 24», что в целом ощущение, напоминающее резкий толчок в теле, ощущал почти каждый. Единичные случаи доброкачественной миоклонии сна (ДМС) являются нормальными.

Обратиться к неврологу следует, если вздрагивания при засыпании многократные, резко выраженные и появились внезапно. Либо они сопровождаются дополнительной неврологической симптоматикой: нарушением речи, движений, чувствительности, памяти, сознания, — уточнила врач.

По словам невролога, чувство вялости и повышение температуры, которые сопровождают ДМС, также являются поводом посетить медиков. Богомолова уточнила, что врач должен будет определить, нет ли у пациента эпилепсии, очаговых и диффузных процессов головного мозга, метаболических нарушений, тремора, синдрома навязчивых движений или нарушения обмена кальция в организме.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее предупредила, что недосып опасен для здоровья. По ее словам, из-за недостатка сна повышается риск развития сахарного диабета, особенно если у человека есть предрасположенность к данному заболеванию.