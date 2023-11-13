Невролог предупредила об опасности пульсирующей боли в висках Невролог Шиндряева: пульсирующая боль в висках может говорить о поражении нервов

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Пульсирующая боль в висках может свидетельствовать о проблемах с сосудами и мозговыми оболочками, а также о поражении черепно-мозговых нервов, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» невролог доктор медицинских наук Наталья Шиндряева. По ее словам, причинами, вызывающими боль в височной области, могут быть гипертония или мигрень.

При постоянном повышении давления нужны регулярные измерения и прием назначенных препаратов. Существует и головная боль мышечного напряжения: сжимающая, давящая. Она хорошо поддается лечению с помощью обезболивающих, массажа и укрепления мышц шеи, — рассказала невролог.

Кроме того, как добавила специалист, боли в висках могут быть признаком таких заболеваний сосудов, как гигантоклеточный артериит. В этом случае интенсивная боль сопровождается нарушениями работы височно-нижнечелюстного сустава и даже ухудшением зрения. При этом артерия в височной области уплотнена.

Кроме того, по словам врача, боль в висках зачастую может оказаться следствием поражения лицевого, тройничного или языкоглоточного нерва либо заболеваний височно-нижнечелюстного сустава: артрита или артроза. Шиндряева посоветовала для уточнения причины боли посетить врача.

Терапевт сможет диагностировать гипертоническую болезнь и васкулиты, невролог — мигрень и поражение черепно-мозговых нервов, стоматолог — проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, — рассказала медик.

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