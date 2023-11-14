Невролог предупредила об опасности привычки кусать щеки и губы Невролог Демьяновская: привычка кусать щеки и губы может привести к онкологии

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Привычка покусывать щеки и губы изнутри приводит к образованию длительно не заживающих ран на слизистой оболочке полости рта, которые в перспективе могут стать причиной рака, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По ее словам, также повреждения «открывают ворота» для инфекций.

Невролог призвала не игнорировать эту привычку, так как последствия у нее могут быть весьма серьезными. Как подчеркнула врач, частая и длительная травматизация слизистых оболочек может спровоцировать возникновение таких предраковых состояний, как лейкоплакия. При этом заболевании на внутренней поверхности щек и губ, а также на языке, деснах и нёбе появляются белые утолщения из ороговевшего эпителия, которые склонны к злокачественному перерождению. Согласно данным статистики, примерно у 17% пациентов лейкоплакия развивается в плоскоклеточный рак полости рта.

Для начала можно обратиться к стоматологу: возможно, постоянное прикусывание щек и губ связано с неправильным прикусом. <...> Если с точки зрения стоматологии все хорошо, следует прийти на консультацию к неврологу или психиатру. Врач сможет понять, есть ли у человека какие-либо неврологические или психические расстройства, и разработает план лечения, — отметила специалист.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко предупредила, что привычка грызть ручку чревата травмированием зубов, формированием неправильного прикуса, а также инфекциями ротовой полости и ЖКТ. По словам врача, человек также может поранить губы и слизистую рта.