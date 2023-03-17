Невролог предупредила о смертельной опасности храпа для организма Невролог Заоева предупредила о повышении рисков сердечно-сосудистых катастроф из-за храпа

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Риски сердечно-сосудистых катастроф, таких как инсульт, инфаркт или остановка сердца, могут вырасти на фоне остановки дыхания из-за храпа, предупредила врач-невролог НИКИО имени Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения Москвы Зарина Заоева. В беседе с Lenta.ru она пояснила, что организм недополучает кислород, который необходим для его стабильной работы.

Риск сердечно-сосудистых катастроф в ночное время при наличии апноэ возрастает в связи с тем, что в момент остановки дыхания организм недополучает кислород, основное топливо, на котором мы работаем. Спасение от дефицита кислорода происходит за счет подачи обедненной кислородом крови с большей скоростью, то есть под давлением. Не факт, что мозг или сердце будут к этому готовы, — пояснила Заоева.

По словам врача, из-за остановки дыхания на фоне храпа нарушается структура сна. Человек перестает высыпаться, так как организм не может уйти в глубокий сон и остается в фазе поверхностного сна. Из-за этого мышцы постоянно находятся в тонусе, возникает постоянная дневная сонливость. Специалист предупредила, что при обструктивном апноэ человек может засыпать в самые неподходящие моменты. Это может быть особенно опасно для тех, чья работа связана с повышенным вниманием, и для водителей.

Врач-оториноларинголог НИКИО имени Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Рынков объяснил, что храп может также привести к набору веса. Это происходит из-за возникновения эндокринных нарушений в организме. Заоева отметила, что пациентам с остановками дыхания во сне сбросить лишние килограммы не помогает ни одна диета.

Обмен веществ из-за дефицита кислорода нарушается, человек начинает поправляться, просвет глотки сужается, тем самым храп усиливается, а количество остановок дыхания во сне нарастает. Получается замкнутый круг, — пояснил Рынков.

Сомнолог Павел Кудинов ранее посоветовал делать утреннюю зарядку, чтобы вывести организм из сонного состояния. По его словам, при помощи упражнений можно привести в порядок застоявшиеся за ночь мышцы и усилить кровоток.