Невролог перечислила симптомы вегетососудистой дистонии Невролог Исакова: вегетососудистая дистония может быть связана со стрессом и болезнями органов

Фото: shutterstock

Вегетососудистая дистония не является самостоятельным диагнозом, скорее, это синдром, который имеет разные симптомы и зачастую сопровождается тревожным расстройством, считает невролог Ангелина Исакова. Врач рассказала СМИ, что такое состояние может быть связано с перегрузками и нехваткой витаминов, а также болезнями органов, в том числе щитовидной железы. При нарушениях в ее работе страдает вегетососудистая система, возникает потливость, учащенное сердцебиение, рассказала невролог. Исакова отметила, что в работе с такими пациентами очень важно участие психолога или психотерапевта.

На мой взгляд — это не самостоятельный диагноз, а комплекс, включающий в себя различные симптомы. При этом это состояние имеет отдельный код по международной классификации болезней, что все-таки вносит путаницу, потому что во всех описаниях этого состояния выделяются больше функциональные нарушения, нежели органические нарушения того или иного органа, — сказала специалист.

Некоторые пациенты при вегетососудистой дистонии ощущают боли в сердце, скачки давления, отмечает издание. В таких случаях врачи назначают успокоительные, иногда антидепрессанты. По словам Исаковой, глядя на человека можно понять, что у него есть психологические проблемы, но нужно провести обследование, чтобы исключить болезни органов.

Люди с генерализованным тревожным расстройством часто жалуются на синдром раздраженного кишечника и гипертонию, нарушения сердечного ритма, — сказала она.

При патологиях щитовидной железы также могут мерзнуть руки и ноги, как ранее рассказала невролог Айшат Юнусова. Но чаще всего холодные конечности связаны с дефицитом железа, что приводит к гипоксии. Специалист объяснила, что железо является ключевым компонентом гемоглобина, который обеспечивает связывание кислорода с клетками крови.