Невролог перечислила полезные для пожилых способы борьбы с деменцией Невролог Ремезова: сохранить ясный ум в старости помогут тренировки мозга

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Чтобы избежать старческой деменции, необходимо постоянно тренировать мозг, рассказала в беседе с «360» врач-невролог Дарья Ремезова. По ее словам, сохранить мыслительные способности и память помогут регулярные упражнения, поддерживающие когнитивные функции мозга.

Как рассказала специалист, чтобы сохранить ясный ум, нужно держать мозг в тонусе — разгадывать кроссворды, читать вслух, вспоминать события. Кроме того, полезны прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание с продуктами, содержащими омега-3 жирные кислоты. Эти рекомендации врач советует выполнять уже с 50 лет.

Невролог рассказала, что основными недугами, при которых нарушаются мыслительные процессы и память, являются болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. Первая обычно начинается после 60 лет и быстро прогрессирует, нанося удар по кратковременной памяти, когда человек не может вспомнить события вчерашнего дня, хотя хорошо помнит далекое прошлое. Сосудистая деменция, возникающая из-за гипертонии, атеросклероза или диабета, развивается медленнее, но также ведет к проблемам с памятью и ориентацией.

По словам Ремезовой, при первых признаках ослабления памяти необходимо обратиться к врачу.

Специалист даст советы, как сохранить интеллект и навыки самообслуживания, чтобы пожилой человек выключал за собой газ или утюг, не терял ключи и знал, как вернуться домой с прогулки, — отметила эксперт.

Ранее врач-психиатр Александр Поликарпов назвал снижение обоняния одним из ранних маркеров деменции. По его словам, эффективного лечения заболевания пока не существует, однако есть способы затормозить его, особенно на начальных этапах.