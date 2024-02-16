Невролог перечислила болезни, которыми часто болеют «совы» Невролог Демьяновская: люди с хронотипом «совы» подвержены депрессиям

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Люди с хронотипом «совы» часто подвержены депрессиям, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. В разговоре с «Известиями» специалист подчеркнула, что также люди, которые чувствуют себя активнее в вечернее время, чаще страдают от ожирения, чем так называемые жаворонки.

«Совы» обычно имеют менее оптимальный режим с точки зрения биологических ритмов. К тому же они чаще страдают от недостатка сна. <...> Это увеличивает риск развития перечисленных выше хронических заболеваний, — пояснила врач.

Кроме того, из-за постоянной усталости у «сов» может снижаться иммунитет. На фоне этого такие люди больше подвержены инфекционным и вирусным заболеваниям. При этом попытки перестроиться на другой график могут нанести вред, предупредила Демьяновская. Среди возможных последствий она выделила повышенный риск тревожных расстройств, бессонницу, нарушение концентрации внимания. Врач посоветовала постепенно переходить к режиму «жаворонка» или адаптировать свой рабочий график под потребности организма.

Невролог ранее рассказала, что при «любовной» бессоннице лучше всего ложиться спать до 23:00. Если засидеться со смартфоном до глубокой ночи, уснуть будет намного тяжелее. По ее словам, бессонница, появляющаяся из-за сильных переживаний на фоне влюбленности, проходит самостоятельно.