Невролог объяснила природу нервного тика глаз у водителей Невролог Малыгина назвала долгие непрерывные поездки причиной мигрени и миокимии век у водителей

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Длительное управление автомобилем в сочетании с отсутствием полноценного отдыха может привести к таким неврологическим проявлениям, как мигрень и миокимия век или подергивание глаз, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог Инна Малыгина. По ее словам, среди других вредных для здоровья последствий долгого сидения за рулем можно выделить повышение артериального давления.

Разовое и систематическое превышение допустимого времени непрерывного вождения негативно отражается на работе внутренних органов и на нервной системе. В первую очередь переутомление может спровоцировать головные боли различного типа: кластерные, синусные, а также гипертонии и мигрени. Головные боли могут быть вызваны как общим переутомлением, так и длительным статическим положением мышц шеи и основания черепа, — подчеркнула врач.

Частым спутником переутомления водителя невролог также назвала миокимию век — кратковременные подергивания круговой мышцы глаза, которые могут доставлять дискомфорт в течение нескольких месяцев. Обычно это явление проходит после нормального отдыха.

Кроме того, по словам невролога, долгое вождение без отдыха может привести к повышению артериального давления, последствиями которого становятся головокружения, ощущение нарушения устойчивости и сонливости, что в свою очередь может привести к ДТП.

Ранее врач-остеопат, невролог Владимир Белаш рассказал, что головная боль хорошо корректируется массажем, физиотерапией и закаливанием. По его словам, частые болевые синдромы могут быть вызваны как отдельным заболеванием, так и проявлением серьезной патологии, которая требует дообследования и стационарного лечения.