Невролог объяснила причину головной боли при менструации Невролог Гарманова назвала снижение эстрогена причиной менструальных мигреней

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Падение уровня гормона эстрогена является причиной тяжелых приступов мигрени у женщин во время менструации, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог Анна Гарманова. Она отметила, что головные боли могут появляться как за несколько дней до менструации, так и во время нее.

Перед началом менструации падает уровень эстрогена, и это запускает механизм приступа. Причем если вы страдаете мигренью, приступы, связанные с менструациями, могут быть тяжелее и продолжительнее других, — пояснила врач.

Гарманова рассказала, что подобные головные боли чувствительны к колебаниям уровня женских половых гормонов, из-за чего приступы мигрени усиливаются в определенной фазе месячного цикла.

Невролог посоветовала при обнаружении связи головных болей с месячным циклом не терпеть приступы мигрени, а обратиться к врачу-цефалгологу.

Лечение, которое порекомендует доктор, будет направлено на профилактику и на купирование уже случившегося приступа, — подчеркнула Гарманова.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее посоветовала женщинам в период постменопаузы отказаться от сладкого, алкоголя и выпечки, чтобы не провоцировать скачки инсулина и набор веса. Специалист уточнила, что при менопаузе у женщин происходит резкое повышение аппетита, снижается чувствительность к инсулину, и замедляется обмен веществ.