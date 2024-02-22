Невролог объяснила, почему «все болезни от нервов» Невролог Гаджиева: стресс может влиять на течение болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Существующее расхожее выражение «все болезни от нервов» является мифом, однако стресс может ускорить течение заболевания, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог Марина Гаджиева. По ее словам, развитие заболеваний происходит в результате различных патогенетических и биохимических процессов.

Есть множество различных патогенетических и биохимических механизмов развития болезни. Это различные аутоиммунные процессы, когда происходит саморазрушение организма, это генетические заболевания и многие другие. Просто в большинстве случаев стресс может осложнять ситуацию и ускорить процессы течения болезни, — пояснила врач.

Также, по словам невролога, мифом является мнение о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Дело в том, что не восстанавливаются любые клетки, а не только нервные. Однако в случае с нервной тканью происходит процесс нейропластичности, когда функции погибшей клетки берут на себя оставшиеся нейроны, создавая между собой новые связи и восстанавливая утраченные функции. В качестве примера специалист привела постинсультную реабилитацию.

Кроме того, стволовые клетки, находящиеся в гиппокампе головного мозга, при делении создают новые нейроны, которые активно вливаются в работу нервной системы и позволяют организму полноценно функционировать, добавила Гаджиева. Этот процесс называется нейрогенезом.

Ранее британские ученые заявили, что ковид «отбирает» у человеческого мозга до 20 лет жизни, а у некоторых пациентов последствия инфекции напоминают серьезную черепно-мозговую травму. Специалисты выяснили, что 46% перенесших коронавирус пациентов жаловались на «затуманенность мозга» и другие проблемы — потерю памяти, трудности с концентрацией внимания.