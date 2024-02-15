Невролог объяснила, почему в метель болит голова Врач Демьяновская: голова может болеть в снегопад из-за дефицита кислорода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной возникновения головной боли во время снегопада и метели может быть резкое снижение атмосферного давления и уменьшение содержания кислорода в воздухе, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, в этих условиях ткани и органы, в том числе головной мозг, испытывают дефицит кислорода.

Организм пытается выровнять артериальное давление в соответствии с атмосферным, сердечно-сосудистая система работает с повышенной нагрузкой. В сочетании с меньшим содержанием кислорода в воздухе это может вызвать головную боль, тошноту и общую слабость, — объяснила специалист.

Кроме того, есть и гормональные факторы появления головной боли во время снегопада и просто пасмурной погоды, продолжила невролог. При нехватке солнечного света изменяется суточный ритм выработки гормона мелатонина, что в итоге угнетающе влияет на психику, вызывая головные боли, сонливость, а также ощущения грусти и тревоги.

Эксперт отметила, что наиболее остро погодные изменения и скачки атмосферного давления воспринимают пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертоники и гипотоники, а также люди с нарушениями работы вегетативной нервной системы и заболеваниями суставов.

Ранее врач-кардиолог Людмила Саламатина рассказала, что защититься от влияния скачков атмосферного давления на состояние здоровья помогут занятия спортом. Также, по словам эксперта, полезен прием витаминов в достаточном количестве.