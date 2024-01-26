Невролог объяснила, почему избыток сладкого вреден для мозга Невролог Сурская: избыток сладостей вызывает ухудшение памяти

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Избыток сладкого в рационе вредит работе мозга, вызывая ухудшение памяти и способности к обучению, а также повышая раздражительность, рассказала в беседе с aif.ru врач-невролог, кандидат медицинских наук Елена Сурская. По ее словам, это происходит из-за избыточной концентрации глюкозы в крови.

Как пояснила специалист, человеческий мозг для нормальной работы использует до 20% всей глюкозы, поступающей в организм. Избыточной концентрации глюкозы в крови способствуют быстрые и легко усваиваемые углеводы, которые содержатся в газированных сладких напитках, конфетах, тортах, выпечке, чипсах и т. д. Глюкоза из них действительно быстро попадает в мозг, но быстро приводит и к обратному эффекту, который выражается в чувстве усталости, раздражительности, а также повышении аппетита.

Невролог напомнила, что глюкоза содержится не только в сладостях, но и в макаронах длительной варки, цельнозерновых и других продуктах. Они не так быстро дают всплески глюкозы в крови, поэтому питание мозга идет постоянно, как ему и требуется.

Ранее врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала, что при сахарном диабете второго типа полностью исключаются из рациона все сладкие фрукты и ягоды, картофель, шлифованные сорта риса, а также пшеничная и манная крупы. Также противопоказаны белый и черный хлеб из муки высшего сорта.