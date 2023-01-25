Невролог объяснила, когда обращаться к врачу из-за плохого сна Невролог Шиндряева призвала обращаться к врачу, если пробелмы со сном длятся более недели

Проблемы со сном должны насторожить только в случае, если они длятся более недели, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Наталья Шиндряева. По ее словам, разовые сбои в режиме бывают практически у всех, но если сон нарушен в течение длительного периода, это может стать поводом обращения к врачу. Специалист предупредила, что хроническая бессонница способствует развитию депрессии и ожирения, а также создает опасность для сердечно-сосудистой системы.

Хроническая бессонница опасна для сердечно-сосудистой системы, может провоцировать развитие депрессии, ожирение и другие серьезные проблемы со здоровьем, — объяснила Шиндряева.

Невролог добавила, что единичные сбои в режиме сна не должны вызывать тревоги, так как они случаются почти у всех. Причиной для этого может стать высокий уровень стресса в течение дня или перенапряжение. В таком случае вечером заснуть получится с трудом, а сам сон может не принести отдыха, предупредила специалист.

Сомнолог Максим Новиков ранее рассказал, что бессонница может возникнуть на фоне тревожных состояний и депрессивных расстройств. Специалист отметил, что проблемы со сном также могут проявляться из-за нарушения дыхания: при обструктивном апноэ и храпе. Специалист рассказал, что люди с проблемами сна делятся на две категории: на тех, кто не может уснуть, и на тех, кто часто просыпается.