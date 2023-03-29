Невролог объяснила, как отличить сердечный приступ от панической атаки Невролог Шиндряева: сердечный приступ отличается от панической атаки нарастающей болью в левой половине тела

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Многие ошибочно принимают паническую атаку за сердечный приступ, рассказала «Газете.Ru» невролог Наталья Шиндряева. По ее словам, приступ тревоги может возникнуть в любое время, тогда как проблемы с сердцем чаще всего происходят после сильных физических нагрузок. Помимо того, во время приступа может постепенно нарастать боль в левой половине тела, которая также отдает в челюсть.

Панические атаки могут возникнуть в любое время, в том числе в состоянии покоя. Сердечный приступ чаще всего начинается после интенсивной физической нагрузки. <...> Кроме того, боль при сердечном приступе постепенно нарастает и «разливается» на левую половину тела, отдает в нижнюю челюсть и руку, — сообщила Шиндряева.

Врач добавила, что панические атаки проходят быстро и без помощи специалистов, чего нельзя сказать о сердечном приступе. Также она добавила, что приступ тревоги можно спутать с гипертоническим кризом, однако и его симптомы не могут внезапно исчезнуть без медицинской помощи.

Психолог Марина Гладышева ранее рассказала, что только сам человек может разобраться с причинами тревоги и с тем, что ее вызывает. По ее словам, повседневные дела помогут избавиться от этого неприятного чувства. Психолог добавила, что если состояние сильно беспокоит, стоит обратиться к специалисту.