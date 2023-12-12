Невролог объяснил, в чем опасность чувства усталости после сна Невролог Борисов: чувство усталости после сна может говорить о депрессии

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Если человек просыпается сразу уставшим, это может свидетельствовать об астении в рамках депрессивного расстройства или о нарушениях работы щитовидной железы, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-невролог Алексей Борисов. Также, по его словам, утренняя разбитость может указывать на анемию.

Депрессия, если красочно выразиться, отнимает все краски жизни, в том числе и удовлетворение сном. Заподозрить депрессию можно пройдя специальные опросники. <...> Но лучше сразу же обращаться за помощью к специалисту, — порекомендовал врач.

Кроме того, по его словам, ощущение усталости после сна может возникать вследствие почечной и печеночной недостаточности. Выявить эти состояния позволят специальные анализы. Однако наиболее распространенной причиной утреннего переутомления является нехватка сна, резюмировал эксперт.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская назвала здоровый сон важным фактором для укрепления памяти. Специалист отметила, что следует спать не менее семи-восьми часов, соблюдать распорядок дня и избегать возбуждения перед отдыхом. Так, например, стоит отказаться от алкоголя и кофеина и отключить гаджеты.