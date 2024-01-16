Невролог раскрыл причину частых головных болей зимой Невролог Мацокин: головная боль зимой может быть связана с реакцией сосудов

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Зимой головная боль может возникать вследствие реакции кровеносных сосудов в мозге на изменения температуры, рассказал в беседе с aif.ru врач-невролог Игорь Мацокин. Он пояснил, что холод становится причиной терморегуляции сосудов, которые могут сужаться или, наоборот, расширяться. Кроме того, боль может возникать вследствие раздражения ветвей троичного нерва.

В большинстве случаев такая боль возникает при непосредственном воздействии провоцирующего фактора (холода) и постепенно утихает при его устранении. Поэтому первое, что нужно сделать при возникновении холодовой боли — это постараться поскорее перейти в теплое помещение и в идеале — выпить теплый напиток, — посоветовал врач.

По его словам, если боль сохраняется, нужно принять обезболивающее и противовоспалительное средство. В случае стойкого сохранения или частых повторений эпизодов холодовой боли необходимо обратиться за консультацией к профильному специалисту. При этом медик добавил, что холодовая головная боль чаще возникает у пациентов, страдающих мигренью.

Ранее врач Ольга Малиновская назвала прием лекарств и чрезмерные физические нагрузки возможными причинами возникновения головной боли. Специалист подчеркнула, что боль также может сопровождать другое заболевание, в том числе гипертонический криз. Если головные боли случаются 15 раз в месяц или чаще, следует обязательно обратиться к врачам.