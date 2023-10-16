Невролог объяснил появление мушек перед глазами Врач Калмыкова: мушки перед глазами появляются при резкой смене положения тела

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Темные точки или мушки часто мелькают перед глазами при резкой смене положения тела или поднятии тяжести, заявила невролог Ольга Калмыкова в интервью радио Sputnik. Она также отметила, что часто это явление может быть связано с повышением артериального давления, но бывают и другие причины.

Чаще всего мушки возникают на фоне повышенного давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета, — заявила Ольга Калмыкова.

Врач подчеркнула, что важно обратиться к терапевту, если мушки перед глазами начинают появляться чаще, чем три-четыре раза в месяц, чтобы выяснить причину и получить необходимое лечение.

Ранее президент Российского глаукомного общества, профессор Евгений Егоров рассказал, что каждый год в России более 100 тысяч человек заболевают глаукомой — неизлечимой глазной болезнью, которая может привести к потере зрения. Он подчеркнул, что эта цифра будет расти, но в умеренном темпе. Профессор также отметил, что раньше были специализированные центры с одним глаукомным кабинетом на 300 тысяч населения, однако в настоящее время такие кабинеты практически отсутствуют.