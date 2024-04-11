Невролог назвала заболевания, на которые могут указывать ночные судороги Врач Курбанова: ночные судороги могут возникать из-за обезвоживания

Ночные судороги могут возникать из-за обезвоживания, повышенных физических нагрузок и переохлаждения, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Наира Курбанова. По словам медика, к этому состоянию могут также привести перегревание, избыточное употребление соли и электролитный дисбаланс.

Судороги (ночные крампи) могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга. Также они могут развиваться на фоне заболеваний щитовидной и паращитовидных желез, поражения печени, почек, атеросклероза коронарных сосудов и артерий ног, — объяснила врач.

Курбанова добавила, что ночное сокращение мышц может быть связано с приемом лекарственных препаратов, чаще гипотензивных, психотропных, НПВС и глюкокортикостероидов. Также крайне редко причина кроется в наследственной предрасположенности.

Чтобы избавиться от неприятных симптомов, необходимо воздействовать на причину их возникновения, отметила невролог. В качестве немедикаментозного решения проблемы она посоветовала напрячь мышцы антагонисты, то есть потянуть носок на себя, что способствует расслаблению икроножных мышц.

Ранее психолог Анна Пестрякова раскрыла, что ночные кошмары могут быть связаны с физиологическими проблемами, подавленными негативными эмоциями и синдромом хронической усталости. По ее словам, плохие сны появляются в то время, когда мозг переносит информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную.