Невролог назвала распространенные причины онемения рук Невролог Кушнир: причиной онемения рук может быть межпозвоночная грыжа

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Самыми распространенными причинами онемения рук являются дегенеративно-­дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника, наличие грыж, дефицит витамина B12, фолиевой кислоты и анемия, рассказала врач-невролог Яна Кушнир. Чаще всего от онемения страдают люди, которые постоянно работают за компьютером, добавила она в беседе с «МК в Питере».

Очень важно в случаях онемения по­мнить, что при инсульте может возникать онемение рук. Есть и такое заболевание, как рассеянный склероз: при нем в головном мозге человека возникают участки демиелинизации. Если такой участок образуется в зоне, которая отвечает за чувствительность конечностей, у человека тоже может возникнуть онемение, — предупредила врач.

Если причина онемения не связана с серьезными заболеваниями, справиться с ним помогут регулярные массажи. При нехватке витаминов, врач выпишет терапию для устранения этого дефицита, а следом пройдет и онемение, объяснила доктор. Специалист также порекомендовала использовать при работе с компьютером специальный коврик, чтобы не совершать «переразгибательные» движения в кисти.

Невролог Юрий Андрусов ранее заявил, что наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. По словам эксперта, онемение может быть постоянным или приходящим. Причиной этому служат поражения нервов.