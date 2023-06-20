Невролог назвала основной фактор риска развития рассеянного склероза Невролог Чудинская: риск развития рассеянного склероза повышен у женщин

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В России около 120-150 тысяч человек имеют диагноз «рассеянный склероз», при этом риск развития заболевания выше у женщин, рассказала в беседе с РИАМО врач-невролог высшей категории Галина Чудинская. По ее словам, симптомы заболевания могут проявиться в любом возрасте, но обычно это происходит в возрасте от 20 до 40 лет.

В зоне риска заболевания находятся люди, имеющие генетическую предрасположенность, если у вас есть история болезни в семье. Многие факторы могут повысить риск развития рассеянного склероза. Среди них — пол (женский), возраст, вирусные инфекции, низкий уровень витамина D, курение и другие факторы, — пояснила врач.

Она напомнила, что рассеянный склероз, будучи хроническим аутоиммунным заболеванием, поражает центральную нервную систему, нарушая передачу импульсов от головного мозга к другим частям тела. Это становится причиной возникновения нарушений координации движения, зрения, речи, памяти и мышления, приводит к изменениям чувствительности конечностей, их слабости.

Как пишет издание, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире рассеянным склерозом страдают около 2,5 млн человек. В России заболевание диагностируется у около 120-150 тысяч человек.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что о развитии рассеянного склероза могут свидетельствовать мутный взгляд, ухудшение зрения и боль в глазу при движении.