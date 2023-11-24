Невролог назвала опасные причины тремора рук Невролог Беленко: тремор рук может указывать на болезнь Паркинсона

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Тремор рук, который не проходит длительное время и сопровождается другими жалобами, может указывать на наличие болезни Паркинсона, рассказала врач-невролог кандидат медицинских наук Елена Беленко. В беседе с «Москвой 24» она пояснила, что также этот симптом может быть признаком рассеянного склероза, поражения мозга и черепно-мозговой травмы.

При появлении тремора важно исключить наличие болезни Паркинсона, рассеянного склероза, какого-либо поражения мозга: опухоли, инсульта и так далее. Также причиной может быть черепно-мозговая травма, — уточнила специалист.

Тремор рук может возникать из-за заболеваний щитовидной железы и печени, поражения функции периферических нервов в результате отравлений или эндокринных патологий. Беленко отметила, что при опасных заболеваниях тремор рук сопровождается другими симптомами. Среди них — тремор во всем теле, дрожание голоса, расстройство чувствительности рук, ног и лица, а также тревога, страх и плаксивость.

Невролог Олеся Богомолова ранее рассказала, что частые вздрагивания при засыпании могут указывать на наличие у человека злокачественных опухолей, эпилепсии или на развитие синдрома навязчивых движений. При этом единичные случаи доброкачественной миоклонии сна (ДМС) являются нормальными.