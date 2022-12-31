Невролог назвала нежелание отмечать Новый год опасным симптомом Невролог Чердак назвала нежелание отмечать Новый год симптомом депрессии

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Нежелание отмечать Новый год может быть симптомом апатии или депрессии, рассказала «Мосленте» врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак. По ее словам, в особенности это касается пожилых людей, поэтому им в праздники нужно уделить внимание.

Близким необходимо более внимательно отнестись к эмоциональному состоянию пожилого родственника в канун этого праздника. Такая социальная поддержка является важным компонентом здорового долголетия, — предупредила Чердак.

Медицинский психолог Ирина Захарова согласилась с неврологом. По ее словам, общение с близкими людьми гармонизирует психоэмоциональный фон и препятствует возникновению социальной изоляции. Кроме того, коммуникация тренирует когнитивные процессы и снижает тревожность, отметила врач.

Ранее врач-эндокринолог Вероника Зайцева рассказала, что причиной отсутствия новогоднего настроения может быть гормональный сбой. Эксперт пояснила, что в этот период времени люди испытывают стресс, который сопровождается выработкой в большом количестве таких гормонов, как адреналин и кортизол. Медик добавила, что этому способствуют целый ряд факторов, например, загрузка на работе, предновогодняя суета, плохое питание и отсутствие солнца.