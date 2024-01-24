Невролог назвала неожиданную причину головной боли в оттепель Невролог Демьяновская: головная боль в оттепель связана с дефицитом серотонина

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Головная боль, возникающая во время зимней оттепели, связана со снижением выработки в организме «гормона счастья» серотонина, рассказала в беседе с LIFE.ru невролог кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. При этом, по ее словам, у жителей мегаполисов метеозависимость проявляется сильнее, чем у людей в сельской местности.

Чаще всего приступы мигрени случаются именно в периоды потепления. Чем выше температура воздуха, тем меньше в организме вырабатывается серотонина — гормона, который регулирует чувствительность к боли. Кровеносные сосуды расширяются, а болевые рецепторы раздражаются. Все это приводит к головной боли, — объяснила специалист.

Она предупредила, что резкие перемены погоды повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если головная боль продолжается более 72 часов и к ней добавились такие симптомы, как головокружение, тошнота, проблемы со зрением, онемение рук и ног, нарушения речи, боль за грудиной, то необходимо срочно обратиться за помощью к медикам.

Ранее врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, что головная боль может возникать зимой вследствие реакции кровеносных сосудов в мозге на изменения температуры. Он пояснил, что на холоде сосуды могут сужаться или, наоборот, расширяться.