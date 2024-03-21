Невролог назвала неожиданное последствие нехватки белка Невролог Демьяновская: дефицит белка в организме может приводить к отекам

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Отеки часто беспокоят людей, испытывающих недостаток белка в рационе, рассказала в беседе с LIFE.ru невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, при дефиците белка кровь теряет способность удерживать воду в сосудистом русле, и жидкость уходит в ткани.

Специалист пояснила, что лишняя вода приходит в ткани из крови, которая на 55% состоит из жидкой части. При этом если основной причиной отеков ног является малоподвижный образ жизни и неправильное питание, то отеки на лице свидетельствуют о других проблемах в организме.

Если человек сидит большую часть дня, отток крови по венозным сосудам замедляется, поэтому могут появляться отеки в области голеней, лодыжек, стоп, — подчеркнула эксперт.

Также, по ее словам, отеки возникают из-за избытка соли в рационе, когда хлорид натрия буквально «всасывает» в себя воду. Такой же способностью обладает и гиалуроновая кислота из «уколов красоты», поэтому результатом процедур может стать не помолодевшее, а опухшее лицо, добавила врач. Недостаточное употребление воды нарушает нормальную работу почек, вследствие чего возникают отеки.

Для устранения отеков врач порекомендовала ограничить употребление соли (не более 5 г в сутки), исключить алкоголь, пить не менее 1,5–2 литров чистой воды в день, добавить ежедневную физическую активность (например, час ходьбы перед сном, плавание или йогу). Если отеки не уходят, они могут оказаться признаком серьезных заболеваний, поэтому стоит обратиться к терапевту, резюмировала Демьяновская.

Ранее флеболог Максим Косарев предупредил, что ноги могут отекать на фоне тромбоза. Специалист подчеркнул, что такой отек возникает неожиданно, быстро нарастает и сопровождается болями в мышцах и посинением кожи.