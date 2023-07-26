Невролог назвала первопричину возникновения фобий Невролог Демьяновская связала возникновение фобий с механизмом защиты от опасности

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В основе фобий, возникающих у человека, лежит механизм защиты, который в далекие времена помогал нашим предкам выжить, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По ее словам, боязнь реальных опасностей — это нормальная реакция, однако иногда естественный механизм страха дает сбой.

Как объяснила специалист, в критических ситуациях мозг подает сигнал надпочечникам, которые мгновенно выбрасывают в кровь гормоны стресса — адреналин, норадреналин, кортизол. Благодаря этим веществам учащается сердцебиение и дыхание, расширяются зрачки, увеличивается поступление в кровь глюкозы для усиленного питания мышц и мозга. В результате тело мобилизуется, и человек может защититься или спастись бегством.

Но иногда естественный механизм страха дает сбой — из-за этого тревога присутствует в жизни человека постоянно и не получает рационального объяснения. <...> Это проявление фобии, необоснованного страха, — продолжила эксперт.

По ее словам, страхи, связанные с конкретными объектами или явлениями, например, змеями, грозой, посещением стоматолога или поездкой в лифте, могли бы считаться естественными и эволюционно обоснованными, если бы они не были доведены до уровня фобии.

Как объяснила невролог, фобия является иррациональным страхом, поэтому справиться с ним самостоятельно очень сложно, необходима помощь психолога, психотерапевта или психиатра.

Терапия позволяет человеку в контролируемых условиях встретиться с предметом своего страха. Если опасности для жизни не возникает, обычно постепенно закрепляется позитивный опыт, и страх угасает, — рассказала эксперт.

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