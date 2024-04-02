Невролог назвал неочевидный способ борьбы со старческим слабоумием Невролог Гратвик посоветовал смотреть телевизор для снижения риска деменции

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Невролог Джеймс Гратвик заявил, что просмотр телевизора после работы поможет снизить риск развития деменции. Daily Mail делится советами британского врача в борьбе со старческим слабоумием, которое может быть спровоцировано фоновой тревогой.

Специалист уточнил, что в малых количествах кортизол и адреналин — гормоны стресса — полезны для организма, поскольку помогают улучшить концентрацию ума. Однако чрезмерное их выбрасывание приводит к повреждению клеток мозга. Поэтому важно найти способ снимать постоянный стресс.

Мой способ сделать это — посмотреть телевизор. Всего полчаса. Но это хороший способ отключиться от фонового когнитивного стресса, — объяснил Гратвик.

Невролог также порекомендовал спать в течение восьми часов, но в промежутке между 22 вечера и 6 утра. Именно в это время, по его словам, мозг очищается от токсичных белков, провоцирующих разрушение клеток.

Ранее ученые из Института неврологии Ву Цай при Стэнфордском университете в Калифорнии сообщили, что в борьбе с болезнью Альцгеймера поможет стимуляция жировых оболочек в мозгу — миелинизация. Она необходима для того, чтобы сигналы в мозге передавались быстрее.

Врач Елена Малышева ранее заявила, что воздействие ультразвуковыми волнами на головной мозг может помочь избавиться от сильного тремора при болезни Паркинсона. Эта процедура доступна бесплатно в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве.