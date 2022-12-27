«Невозможно привыкнуть»: Эдгард Запашный о травмах в цирке Эдгард Запашный рассказал, что травмы в цирке случаются регулярно

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Эдгар Запашный и слониха Николь во время открытой репетиции в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского

К травмам во время работы в цирке привыкнуть невозможно, они случаются регулярно раз в месяц или раз в несколько месяцев, рассказал «360» генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный. По его словам, некоторые артисты падают с большой высоты, кто-то получает увечья от животных, а у кого-то рвутся мышцы или сухожилия. Эксперт объяснил, что зритель ценит опасные трюки без страховки, для тренировки которых нужно подвергать себя регулярному риску.

Мышцы или сухожилия порвались, кто-то упал, кого-то тигр зацепил. Но ведь мы работаем на самом высоком уровне. Когда ты держишь суперартистов, которые не позволяют себе работать хуже остальных, которые каждый день делают рекордные, опасные трюки без страховки, это все на грани. И именно это зритель и ценит, потому что у нас аншлаги, — пояснил Запашный.

Дрессировщик рассказал, что семь лет назад одна из акробаток на его глазах упала на манеж с 12-метровой высоты, но не получила ни одной травмы. Артист считает это чудом, хотя позднее она упала еще раз и получила перелом бедра.

15 ноября Эдгард Запашный рассказал, что на репетиции тигр поцарапал ему лицо. По словам дрессировщика, это была не атака, животное просто отмахнулось, а он в это время отвлекся на своего помощника.