«Бессмысленно»: Путин оценил возможность восстановить СССР

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что восстановление Советского Союза невозможно и не имеет смысла.

Он рассказал, что при распаде СССР «историческая Россия» потеряла почти половину промышленного потенциала, важные территории и население. Однако страна остаётся крупнейшей на планете «кладовой» минеральных ресурсов, а главный «золотой запас» государства — люди.

Восстанавливать Советский Союз невозможно и бессмысленно по целому ряду причин, даже нецелесообразно, — подчеркнул президент.

Политик отметил, что это невозможно из-за демографических процессов в некоторых республиках Советского Союза. В противном случае есть шанс столкнуться с социальными проблемами, которые невозможно будет решить, «и даже с некоторыми вопросами размывания государствообразующего этнического ядра».

Ранее Путин заявлял, что США, выстраивая свою политику отношений с другими государствами, могут повторить судьбу СССР. По его словам, проблема империй состоит в том, что надеясь на собственное могущество, они позволяют себе «небольшие погрешности и ошибки». Однако со временем количество проблем нарастает и в какой-то момент с ними уже не справиться.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

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