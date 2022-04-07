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«Невосполнимая потеря»: Володин — о прощании с Жириновским

Спикер Госдумы Володин прокомментировал прощание с Жириновским
15:55, 08 апреля 2022
«Невосполнимая потеря»: Володин — о прощании с Жириновским
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин простился с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским и назвал его смерть невосполнимой потерей. Желающих проводить политика в последний путь были тысячи, заявил депутат в своём Telegram-канале.

Простились с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Тысячи людей пришли увидеть его в последний раз. Прозвучало много добрых слов. Уход его из жизни ― невосполнимая потеря,констатировал он. 

На панихиде также присутствовал президент России Владимир Путин, который приехал в Колонный зал в Доме Союзов раньше всех. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства не хотел прерывать длинную очередь из желающих проститься с Жириновским, поэтому приехал заблаговременно, пока ещё не было ни почётного караула, ни других людей. 

Представитель Кремля также раскрыл подробности взаимоотношений Путина и Жириновского, отметив, что они часто встречались, и президент с интересом выслушивал мнение лидера ЛДПР. 

Отпевание политика состоялось утром 8 апреля в храме Христа Спасителя под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Жириновский ушёл из жизни в возрасте 76 лет 6 апреля из-за последствий коронавируса. Медики боролись за его жизнь с 11 февраля. 

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