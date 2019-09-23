Средний возраст невест в РФ составляет от 25 до 34 лет. Восемь лет назад будущие жёны были «моложе» — 18-24 года. При этом число женщин, вступающих в брак после 35, постоянно увеличивается.
Мужчины, как и прежде, предпочитают создавать семью к 25-34 годам. На изменение статистики, считают в Росстате, влияет нежелание многих пар официально регистрировать свои отношения.
Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие, — пояснила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.