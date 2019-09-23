Минпромторг отменил результаты конкурса по определению разработчика лёгкого самолёта, который придёт на замену на замену «Кукурузника» Ан-2. Ранее его планировали начать выпускать на базе «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА).

Предполагалось, что вместимость нового самолёта составит 9–14 человек. Изначально Ан-2 хотели заменить одномоторным самолётом ТВС-2ДТС «Байкал», который был разработан на базе «Кукурузника» Сибирским НИИ авиации. Его планировали начать выпускать в...