Невероятное достижение нашей дипломатии: Бутина про обмен лётчика Ярошенко Бутина назвала обмен лётчика Ярошенко на американца невероятным достижением дипломатии РФ

Мария Бутина / Фото Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Обмен российского лётчика Константина Ярошенко, отбывавшего 20-летний тюремный срок в США, на гражданина Штатов Тревора Рида — невероятное достижение дипломатов РФ, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Парламентарий отметила, что процедура даёт надежду на то, что отношения Москвы и Вашингтона «пойдут в каком-то правильном направлении». По её словам, процедура прошла вопреки обстоятельствам в условиях тяжелейшей международной обстановки.

Обмен показывает талант наших дипломатов как переговорщиков. С другой стороны, как мы помним, ситуация с разрешением конфликта Холодной войны тоже была связана с обменом заключёнными, что даёт надежду, что наши взаимоотношения с США, всё-таки, пойдут в каком-то правильном направлении, американцы понимают, что нужно идти навстречу. С другой стороны и самое радостное — Константин теперь будет со своей семьёй. Длительное время мы поддерживали и помогали Виктории — его супруге, дочке, в том числе через «Фонд Марии Бутиной». Хочется выразить благодарность Леониду Слуцкому, моему коллеге, депутату ГД, главе комитета по международным делам, который, де-факто, много лет оплачивал адвоката, — подчеркнула Бутина.

Константина Ярошенко в 2011 году приговорили к 20 годам заключения, обвинив в подготовке наркосбыта на территории США. Американский студент Тревор Рид был арестован в Москве 16 августа 2019 года. В Москве он учился на курсах русского языка, которые ему подарила любимая девушка.

В один из летних вечеров Рид вместе с русскими друзьями сильно напился, ему стало плохо и тогда друзья решили вызвать полицию. Молодые люди предположили, что полицейские отвезут парня в больницу. В свою очередь, представители правоохранительных органов заявили, что парень буянил, в результате чего у сотрудников полиции на теле были обнаружены гематомы. Нашли их и у Рида, но материалы дела сообщают, что он получил их, потому что начал биться головой.

В результате американец был осуждён по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. 30 июля 2020 года Головинский суд признал Тревора Рида виновным и дал 9 лет колонии.

Как писал NEWS.ru комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США подготовил Резолюцию с призывом освободить американского студента Тревора Рида.