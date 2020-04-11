Неверов считает, что Москве и области необходима жёсткая изоляция

https://static.news.ru/photo/fa3ac252-7bb7-11ea-8637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Совета Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов назвал оправданным решение властей Москвы и Подмосковья о постепенном введении пропускного режима.

По его словам, в последние дни граждане всё реже не соблюдают режим самоизоляции. Это видно по количеству предупреждений и замечаний, которые делают представители правоохранительных органов.

Неверов отметил, что с понимаем относится к усталости людей от самоограничений, однако увеличение числа пациентов с коронавирусом обязывает их соблюдать предписанный медиками режим.

Конечно, инициатива, которую проводят сегодня главы Москвы и Подмосковья, оправдана. Надо конкретизировать перечень предприятий жизненно необходимых, которые должны работать. А на всё остальное — всё-таки продлить режим самоизоляции и ужесточить контроль над свободными прогулками, — заявил он.

Депутат также считает, что приближающийся дачный сезон станет одной из сложностей, так как среди садоводов много пожилых людей, которых будет сложно уговорить остаться дома, передаёт «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что вторая неделя вынужденных каникул в масштабе всей страны показывает противоречивые результаты. Об этом свидетельствуют и последние непоследовательные заявления и действия властей — от открытия салонов красоты с медлицензией в Москве в начале недели до введения пропускного режима с 13 апреля.