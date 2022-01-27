«Неуважение к женщине»: Жириновского упрекнули за слова о свиноматке

Высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который сравнил многодетных матерей со свиноматками, не соответствует государственной политике и национальным ценностям, заявила в беседе с NEWS.ru директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ Наталья Агре. По её мнению, публичным людям стоит помнить о взаимоуважении.

В первую очередь это неуважение к женщине, которая так или иначе стоит во главе человеческого рода. И если такие заявления делать на уровне первых лиц — всё-таки ЛДПР одна из больших партий, которые влияют на электорат, — мне кажется, это совсем не соответствует ни национальным ценностям, ни государственной политике. Хотелось бы обратиться в данном случае не только к Владимиру Вольфовичу, но и ко всем людям, которые имеют большие аудитории, чтобы они всё-таки помнили о том, что такое российская культура и уважение друг к другу, — сказала Агре.

Она добавила, что взаимоуважение лежит в основе российского общества. По мнению Агре, подрастающее поколение можно вдохновить только личным примером, достойными поступками и высказываниями.

Ранее, выступая перед студентами, Владимир Жириновский сравнил многодетных матерей со свиноматками. По его мнению, пока женщина постоянно лежит в роддоме, муж гуляет, отмечая рождение очередного ребёнка с друзьями.

Этим высказыванием лидер ЛДПР бурно отреагировал на реакцию девушек, которые кричали «Да!» в ответ на вопрос, стоит ли заводить детей. Он также отметил, что женщине придётся готовить на всю большую семью, убираться, а домашний труд — самый тяжёлый, но его никто не ценит.