Нетрезвую женщину с детьми сняли с рейса в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/d997bc84-e84b-11ea-b456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирку с детьми, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, сняли с рейса в Шереметьево.

По словам очевидцев, инцидент произошёл в терминале D во время посадки на самолёт до Франкфурта-на-Майне. На кадрах снятого другими пассажирами видео видно, что пьяна женщина разговаривает с, предположительно, сотрудниками транспортной полиции, а рядом с ней находятся два ребёнка, один из которых сиди на полу и громко плачет. Представители закона сделали пассажирке замечание по поводу ребёнка, однако та в ответ заявила, что успокаивать детей — их работа.

Также она начала предъявлять претензии из-за того, что её сняли с рейса. Женщина требовала оформления новых билетов для всей семьи, чтобы попасть в самолёт. В итоге полицейские попросили её пройти в отделение.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что сведения о случившемся в ведомство не поступали. В пресс-службе аэропорта отказались давать комментарии, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что нетрезвый турист, который летел в Анапу из Иркутска и был высажен из самолёта в барнаульском аэропорту за курение в туалете лайнера, угрожал сотрудникам правоохранительных органов звонком своей матери.