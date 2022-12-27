Нетребко раскритиковали за фото с праздничным столом Продюсер Рудченко раскритиковал оперную певицу Нетребко за фото с праздничным столом

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Анна Нетребко

Продюсер Павел Рудченко раскритиковал российскую оперную певицу Анну Нетребко за выложенные в соцсетях фотографии празднования католического Рождества. Комментируя изобилие деликатесов на праздничном столе артистки, он заявил, что ей следовало бы быть сдержаннее и скромнее. Эксперт считает, что в условиях проведения СВО публичным людям нельзя вести себя так, «будто ничего не происходит».

Она — человек публичный, который представляет Россию, ее культурную часть, может быть, даже наследие. Ей нужно быть аккуратнее. Нужно вести себя сдержаннее <...>. А не как Филипп Киркоров, который поехал в Америку и закупается там в модных магазинах, будто бы ничего не происходит, и радуется жизни. Нужно определиться и вести себя скромнее, — сказал Рудченко.

Продюсер заявил, что успех Нетребко зависел от того, как Россия вложилась в нее и ее продвижение. По его словам, певица должна быть благодарна государству за карьеру, которую она выстроила.

Музыкальный критик Павел Рудченко ранее заявил, что певица Лайма Вайкуле «потеряла все» после отъезда из России. По его словам, заявлениями о том, что она «содержала СССР» доходами со своих концертов, она пытается выбраться из сложного положения и привлечь к себе внимание. Эксперт пояснил, что в Латвии у артистки заработать много не получится.