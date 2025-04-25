Овощи на мангале — не просто гарнир, а настоящее украшение любого пикника. Они сохраняют свой насыщенный вкус, обретают легкую дымную нотку и аппетитную хрустящую корочку. В новом материале NEWS.ru расскажем, как правильно готовить овощи на мангале , чтобы они получились сочными, ароматными и красиво подрумянились.