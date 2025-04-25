Овощи на мангале — не просто гарнир, а настоящее украшение любого пикника. Они сохраняют свой насыщенный вкус, обретают легкую дымную нотку и аппетитную хрустящую корочку. В новом материале NEWS.ru расскажем, как правильно готовить овощи на мангале , чтобы они получились сочными, ароматными и красиво подрумянились.
Для готовки вам понадобится
Баклажан — 1 штука
Кабачок — 1 штука
Болгарский перец — 2 штуки
Красный лук — 1 штука
Плотные томаты — 3 штуки
Растительное масло — 40 мл
Чеснок — 2 дольки
Крупная соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу
Любимые сухие травы — чайная ложка
Лимонный сок — по вкусу
Способ приготовления
- Баклажаны и кабачки нарезать кружочками толщиной около сантиметра.
- Перец нарезать крупными дольками.
- Луковицу разрезать пополам поперек.
- Томаты можно нарезать толстыми кружками.
- Шампиньоны лучше оставить целыми.
- В глубокой миске смешать масло, измельченный чеснок, соль, перец, травы и немного лимонного сока. В получившийся маринад всыпать овощи. Оставить на полчаса.
- Жарить на умеренных углях, периодически переворачивая, до появления золотистой корочки и мягкости — примерно 5–10 минут с каждой стороны.
Также предлагаем приготовить пышный омлет.
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