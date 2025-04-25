Овощи на мангале — не просто гарнир, а настоящее украшение любого пикника. Они сохраняют свой насыщенный вкус, обретают легкую дымную нотку и аппетитную хрустящую корочку. В новом материале NEWS.ru расскажем, как правильно готовить овощи на мангале , чтобы они получились сочными, ароматными и красиво подрумянились.

Для готовки вам понадобится

Баклажан — 1 штука

Кабачок — 1 штука

Болгарский перец — 2 штуки

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Красный лук — 1 штука

Плотные томаты — 3 штуки

Растительное масло — 40 мл

Чеснок — 2 дольки

Крупная соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Любимые сухие травы — чайная ложка

Лимонный сок — по вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажаны и кабачки нарезать кружочками толщиной около сантиметра.
  2. Перец нарезать крупными дольками.
  3. Луковицу разрезать пополам поперек.
  4. Томаты можно нарезать толстыми кружками.
  5. Шампиньоны лучше оставить целыми.
  6. В глубокой миске смешать масло, измельченный чеснок, соль, перец, травы и немного лимонного сока. В получившийся маринад всыпать овощи. Оставить на полчаса.
  7. Жарить на умеренных углях, периодически переворачивая, до появления золотистой корочки и мягкости — примерно 5–10 минут с каждой стороны.

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