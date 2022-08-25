«Нет выхода»: Михалков объяснил, почему Россия начала спецоперацию Режиссер Михалков: Россия начала спецоперацию в целях самозащиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине, чтобы защитить себя, так как у нее не было другого выхода, заявил кинорежиссер Никита Михалков. В ходе заседания Форума педагогов Подмосковья он подчеркнул, что детям необходимо объяснять, для чего страна пошла на такой беспрецедентный шаг, пишет «360».

Дело не в том, что мы хотим защитить других. Мы обязаны защитить себя. У нас нет другого выхода. То, что произошло 24 февраля, было единственным шагом, который опередил приход крови <...> на нашу землю, — убежден режиссер.

Михалков напомнил, что военные нашли документы с датами запланированных нападений, и если бы Украине позволили напасть первой, то жертв было бы гораздо больше. Поэтому Россия взяла на себя ответственность и дала возможность другим странам называть себя агрессором и оккупантом, заключил Михалков.

Режиссёр Никита Михалков ранее предложил звать силовиков на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детей. По его словам, они должны в том числе заниматься вопросами воспитания. Свою точку зрения он высказал во время такого заседания по теме «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры».