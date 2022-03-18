«Нет уз святее товарищества»: Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин зачитал монолог героя повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» и напомнил о важности духа товарищества и мужества на русской земле. Ролик с отрывком из классического произведения он опубликовал в своём Telegram-канале.

Нет уз святее товарищества. Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей, — процитировал глава Роскосмоса.

Он также привёл слова Тараса Бульбы о том, что «подло завелось теперь на земле нашей», думают только о богатстве, продают друг друга и перенимают «басурманские обычаи». На протяжении всего монолога за спиной гендиректора Роскосмоса сменяются различные пейзажи, один из которых по цвету напоминает флаг Украины — синее небо над жёлтым полем.

Ранее президент России Владимир Путин в своём выступлении на концерте-митинге в «Лужниках» 18 марта, говоря о ситуации в Донбассе, процитировал слова из Библии: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Оценивая действия российских войск на Украине, глава государства также заявил, что военные прикрывают друг друга, и добавил, что такого единения в стране не было давно.