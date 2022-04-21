«Нет такой актрисы для нас»: в Эстонии выступили против ненавидящей РФ Ауг

Общество «Родители Эстонии» написало обращение министру культуры с жалобой на актрису из России Юлию Ауг. Жители прибалтийской республики возмущены предстоящим спектаклем актрисы о войне и баннером к нему, который подразумевает мат. О письме рассказала в своём Telegram-канале актриса Мария Шукшина, которой «Родители Эстонии» направили копию письма министру.

Речь идёт об установленном в Нарве баннере спектакля с участием скандальной актрисы «Х.. ВОЙНЕ», который жители Эстонии посчитали недопустимым.

Конечно протестовать, как родители, мы можем только против мата в общественном месте, а не против самого спектакля, потому что у нас к русским сейчас особое жёсткое внимание и надо каждое слово взвешивать. Но тем не менее, — пишут Шукшиной представители общества.

В самом письме «Родители Эстонии» обращаются не только к министру с требованием снять скандальный баннер, но и к самой Юлии Ауг, обвиняя её в цинизме и работе на «расчеловечивание людей».

Мы считаем, что это, именно, расчеловечивание детей в первую очередь. Людей, которым сейчас и так плохо. Расчеловечивание — это вместо того, чтобы способствовать культуре, Свету, человеческому сопереживанию. Вы несёте Свет? Может быть Вы так его видите? — говорится в письме.

Что же касается самого спектакля, в котором играет Ауг, у эстонцев по его поводу мнение однозначное:

Немного про саму тему спектакля. Когда в душе рана, туда не лезут с ножом и не проворачивают его. Так могут делать только циники или садисты.

Эстонские родители в обращении к Шукшиной признаются, что министр культуры, к которому они обращались, им, конечно же не ответил.

Министр ничего не ответил, но тем не менее. По поводу её спектакля народ проголосовал ногами. Нет такой актрисы для нас, пустое место, — говорится в сообщении.

Юлия Ауг родилась в Ленинграде, детство и юность провела в советской Эстонии. В последнее время актриса постоянно рассказывает о своём якобы готовящемся отъезде на ПМЖ в Эстонию. В России актриса успела оскандалиться, поливая отборной грязью страну, россиян, власть.

Ранее российская публика после волны возмущения вынудила столичный «Электротеатр Станиславского» отменить спектакли с ненавидящей Россию Юлией Ауг. Постоянно поливающая грязью свою страну актриса продолжает спокойно зарабатывать деньги в Москве, получая гонорар в государственном театре.